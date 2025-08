El Consultivo da la razón a Arteixo en un conflicto con auxiliares de policía

El Consello Consultivo de Galicia ha dado la razón al Concello de Arteixo por denegar una indemnización a los auxiliares de policía que concurrieron a un proceso selectivo convocado en febrero de 2023 para la contratación temporal de ocho agentes que quedó finalmente en nada por los reparos suspensivos de la Intervención municipal.

Los siete agentes nombrados por la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) reclamaron una indemnización que cubriese los gastos de desplazamiento y alojamiento para participar en el proceso y también la cantidad dejada de percibir por su no contratación. La cuantía reclamada en total superaba los 28.000 euros, aunque finalmente dos de los efectivos desistieron de la reclamación.

El Concello de Arteixo se negó a compensar a los efectivos en base a un informe del Departamento de Personal y Recursos Humanos que justificaba su no contratación por el reparo realizado por el interventor municipal, que advirtió en un informe de las irregularidades derivadas de la celebración de los contratos (de tres meses en dos tandas de cuatro agentes) por no cumplir los requisitos que establecía la legislación. El Concello alegó con éxito que había ejercido sus potestades de «modo ajustado a derecho y siguiendo las pautas de la legislación laboral vigente». El Consultivo avala ahora su argumentación y concluye que los auxiliares no tienen derecho a percibir una indemnización en este caso porque se trataría de una «lesión» que tienen «el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley». «Se tata de un daño que están obligados a soportar dado que la desistencia de la Administración local tiene su única y exclusiva razón de ser en los reparos advertidos por el interventor en su informe», concluye.