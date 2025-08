La Xunta paraliza temporalmente la eliminación de la rotonda de Ledoño, en Culleredo

La Xunta de Galicia ha frenado temporalmente la demolición de la rotonda en la AC-523, en el cruce con la carretera DP-3102, en la parroquia de Ledoño, en Culleredo. Los vecinos de la zona habían arrancado las protestas esta mañana a las 09.00 horas en para denunciar el derribo de la glorieta construida hace más de una década y que el Gobierno autonómico preveía eliminar con motivo de las obras de accesos al nuevo colegio Coruña British International School.

Los miembros de la Plataforma Salvemos Rotonda Ledoño/Rumbo se desplazaron esta mañana para una andaina entre la glorieta de la carretera AC-523 y la nueva rotonda construida en el acceso al centro escolar. Los vecinos recordaron que desde la construcción de la rotonda no se han registrado ningún atropello, algo que temen que cambie si se efectúa su eliminación.

El anuncio de la paralización por parte de la Xunta es "bienvenido" por parte de los residentes, pero el portavoz de la Plataforma avisa que "no es el final de la guerra". "Queremos por imperativo que se mantenga la rotonda", señala Óscar Andrade. "Hay dos maneras de hacer las cosas: o dejarlas o mejorarlas, pero nunca quitarlas".

Desde la Plataforma expresaron su preocupación no solo por el riesgo de atropello de los vecinos mayores, sino también por el exceso de velocidad que se podría producir si se dejara una recta tan larga. "Esta paralización es una victoria, sí, pero no se ha ganado la guerra. La guerra se va a ganar cuando la Axencia Galega de Infraestruturas nos entregue un papel diciendo que la rotonda se queda y no se destruye", sentencia el portavoz.

El Concello de Culleredo, que había apoyado las protestas vecinales, había criticado a la Xunta por su "falta de transparencia" en el proyecto y defendió que el mantenimiento de esta glorieta, construida tras un accidente mortal, es compatible con las obras que acomete en la zona.

Tras el anuncio del Ejecutivo autonómico, el consistorio celebra la "suma de fuerzas de vecinos y Concello". Explican que la demolición queda suspendida mientras la Xunta se encarga del proyecto de incremento de la seguridad vial en la zona. Sin embargo, afean a la Axencia Galega de Infraestruturas que se haya "saltado la corrección institucional una vez más" avisando antes a la promotora del centro antes que al gobierno local. "El gobierno local manifiesta su preocupación porque la administración autonómica siga cayendo en un camino politizado en lugar de actuar con seriedad y cooperación como merece la ciudadanía", critican.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa esperando por la reunión que la Xunta había prometido para abordar este tema "con urgencia" y con "rigor técnico y político". Para el Ejecutivo local es compatible "la mejora de la seguridad vial con conservar la rotonda", como reivindican los vecinos. El alcalde, José Ramón Rioboo, pide que "por fin la Xunta y el PP dejen atrás la utilización electoralista de cuestiones vitales como la seguridad vial", y que escuchen a los residentes de la zona para "actuar en consenso y con eficacia".