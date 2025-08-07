El diario 'The Sun' presenta a A Coruña como la alternativa 'affordable' a Ibiza: "Playas tan salvajes como su vida nocturna"

Que Galicia está sufriendo un 'upgrade' en cuanto a turismo es evidente. Cada año, los turistas son más y el crecimiento no se detiene, por lo que es difícil saber hasta que punto nuestro paradisiaco rincón se convertirá en destino predilecto de viajeros de todo el planeta.

Hasta ahora, que el foco estuviese puesto en otros puntos de España, como pueden ser las islas o la costa del Mediterráneo, permitía que Galicia pasase por debajo del radar de los que elegían la península como destino. Sin embargo, sobre todo a raíz de la pandemia, Galicia ha sido uno de los destinos que más ha crecido y está enamorando a personas de todo el planeta.

Precisamente de esto se ha hecho eco el diario británico 'The Sun', que en un artículo de esta semana muestra a sus lectores las delicias de A Coruña, sus playas y su vida nocturna.

Así habla 'The Sun' de A Coruña

El artículo de 'The Sun' sobre A Coruña y Galicia / THE SUN

En en el artículo, 'The Sun' habla de "un rincón de España en el que las playas y la vida nocturna tienen fama de ser un poco salvajes". En el mismo, cita que los precios están menos inflados que para otros puntos de nuestro país, incluso para los picos de verano, y que su patrimonio cultura, histórico y gastronómico no tiene nada que envidiar al de otras regiones.

De entre todos los puntos citados, destacan la playa de Riazor y la playa del Orzán, a la que tildan como golden bay, bahía dorada es es español. Además, destacan que fue el lugar en el que nació Zara, contando con cinco tiendas repartidas por toda la ciudad.