Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada

Alerta por problemas de abastecimiento en cuatro de los principales municipios del área coruñesa. A pesar de que el embalse de Cecebre se encuentra en sus niveles máximos de ocupación, la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, Emalcsa, acaba de notificar a los ayuntamientos de Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo la existencia de problemas para garantizar el suministro de mantenerse la demanda actual.

Emalcsa apunta a un consumo muy superior a la capacidad del sistema de cabecera, el depósito de Espíritu Santo, lo que está provocando un preocupante descenso de las reservas. De no tomarse medidas para reducir los consumos, la empresa pública avisa de que las reservas podrían agotarse en un plazo corto de tiempo, con el consiguiente riesgo de que algunas viviendas se queden sin suministro.

Fue el Concello de Oleiros el que hizo pública la alerta de Emalcsa. En un comunicado, el Ayuntamiento oleirense vinculó esta situación con la insuficiencia de la red, en concreto con el estado de la tubería general que abastece a los cuatro concellos desde A Telva. Su alcalde, Ángel García Seoane, pidió este jueves a la ciudadanía un «consumo racional» de agua, pero culpó de la situación a la Xunta por «desatender» las conducciones generales comarcales

Las deficiencias en la red fueron denunciadas de forma reiterada por los cuatro ayuntamientos, que este jueves coincidían en descartar que los problemas puedan deberse a un consumo más elevado que en otros veranos y calificaban de «sorprendente» la alerta de Emalcsa. «El consumo es nada desproporcionado, está en la media de otros meses de agosto», afirma el alcalde de Sada, Benito Portela, que tras recibir la notificación de Emalcsa se puso en contacto con la empresa municipal de abastecimiento, Viaqua, para informarse sobre la situación actual de los consumos.

Según los datos que Viaqua ha trasladado a los concellos de Sada y Bergondo, la demanda en ambos municipios es similar a la registrada en otros veranos, por lo que todo apunta a que puede tratarse de un problema de la infraestructura: «Es sorprendente que el sistema esté tan limitado», apunta Portela, que apela a la necesidad de adoptar medidas de forma consensuada: «Esto pone de manifiesto la necesidad del nuevo depósito de Sarro», apunta.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, califica de «kafkiano» que el municipio que acoge el embalse de Cecebre pueda registrar este tipo de problemas a pesar de que la presa está llena. En la misma línea que el resto de regidores, Diana Piñeiro, descarta que el problema pueda ser debido a un consumo excesivo, apunta a una «falta de previsión» para dotar a los municipios de las infraestructuras apropiadas y recuerda que ya hace unos meses se tuvieron que desviar 50.000 metros cúbicos de agua a Oleiros.

Emalcsa evitó hacer declaraciones sobre la situación y se limitó a explicar que ya dispone de un proyecto para ejecutar las obras de mejora en la infraestructura de abastecimiento de agua pendientes en los concellos de Oleiros, Cambre, Bergondo y Sada.

Y es que las deficiencias en la infraestructura actual llevaron a los concellos de Oleiros, Sada, Cambre y Bergondo a crear un frente común para exigir mejoras. A mediados del pasado mes de junio, los cuatro concellos mantuvieron una reunión con el director de Emalcsa, Jaime Castiñeira, los detalles del convenio para la realización y financiación de las obras pendientes.

Los cuatro ayuntamientos mantendrán este viernes a la mañana una reunión por videoconferencia con Emalcsa para consensuar las medidas a adoptar.