Arteixo invertirá cerca de 200.000 euros en la renovación del Palacio de los Deportes

El Concello de Arteixo impulsará la renovación del Palacio de los Deportes con una inversión de 193.000 euros. El proyecto planteado afectará fundamentalmente a la cubierta del edificio, y buscará mejorar el acceso y la seguridad de esta, eliminar las filtraciones de agua que se están produciendo y proteger los elementos de cubrición del edificio para prolongar su vida útil.

Junto con estas filtraciones, los pliegos del proyecto sostienen que también se pudo comprobar que «algunos tramos de la chapa de acero que configura el alero perimetral de la cubierta presentaban un grado de oxidación elevado».

El departamento de obras trasladó la necesidad de dotar al edificio de dispositivos de protección colectiva que permitan tanto el acceso cómodo y seguro a la cubierta, como la realización de forma segura de los trabajos de revisión y mantenimiento de la cubierta, que contará con un plazo máximo de tres meses desde la formalización del contrato.

El Palacio de los Deportes de Arteixo es un edificio cuya construcción finalizó en el año 2011, y aunque no presentaba grandes deficiencias en el resto de instalaciones , ya empezaba a sufrir problemas notables de desgaste en la cubierta producidos por su proximidad al mar.