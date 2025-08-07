El BNG de Betanzos pide revisar la seguridad de las atracciones
El BNG de Betanzos ha llevado una iniciativa a pleno para solicitar que revise la seguridad en las instalaciones de los puestos y las atracciones de las fiestas. La formación afirma que varios vecinos le trasladaron su preocupación por los problemas de seguridad que se habían registrado en la Feira Franca vinculados con la instalación eléctrica. Los nacionalistas recuerdan que en los últimos meses se han registrado varios accidentes en Galicia por la incorrecta instalación de los puestos.
