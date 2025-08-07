La Diputación destina más de 436.000 euros al sector agrario
La Diputación ha resuelto de forma definitiva dos líneas de ayudas para apoyar al sector agrario, ganadero y forestal que suman 436.347 euros. El Boletín Oficial de la Provincia publicó este miércoles la relación de las 25 entidades que recibirán las subvenciones para inversiones, que alcanzan, en total los 211.371 euros. El BOP publicó también el listado de asociaciones y federaciones que se beneficiarán de las ayudas para la realización de actividades, que suman 224.976 euros.
Este programa de ayudas subvencionará rozas preventivas, mejoras en caminos, proyectos de recuperación de especies autóctonas, actividades formativas e iniciativas para optimizar los procesos productivos con la adquisición de maquinaria y la mejora de las instalaciones y los equipos informáticos.
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Arde un coche en Oleiros
- Un agosto para comérselo en As Mariñas Coruñesas
- Todo listo para que el barro inunde el paseo de Santa Cruz
- En Sada, con mucho ‘swing’
- El Concello de Arteixo pedirá a la Xunta que asuma la gestión del SAF
- El juzgado condena al Concello de Sada por vulnerar los derechos laborales del enterrador
- El Consultivo da la razón a Arteixo en un conflicto con auxiliares de policía