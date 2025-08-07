El Estado elimina de su programación la declaración de Meirás como lugar de memoria

La declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática se cae del programa España en libertad. 50 años. El acto estaba fijado para agosto, como el de la isla de San Simón, pero ambos han desaparecido de la agenda estatal sin que el Gobierno realice ninguna aclaración al respecto.

La supresión de ambos actos ha disparado las alertas de los colectivos memorialistas. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, promotora de la distinción de Meirás como lugar de la memoria, ha emitido un comunicado en el que denuncia la eliminación de ambas iniciativas, sustituidas por la declaración como lugares de la memoria de otros espacios, todos ellos fuera de Galicia.

"Exigimos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que cumpla los procedimientos establecidos por la Ley de Memoria Democrática y demandamos una explicación a esta falta de respeto al asociacionismo memorialista gallego", demanda el colectivo, que recuerda que Galicia carece de ningún espacio con la consideración de lugar de memoria democrática, "lo que contrasta con los diez ya declarados en la Comunidad de Madrid y los nueve de Andalucía".

Los colectivos aglutinados bajo el paraguas de Iniciativa Galega pola Memoria incide además en que esta distinción evitaría la "constante negativa del Estado a desarrollar actividades de la memoria democrática en Meirás y el incumplimiento del régimen de visitas". En el caso de la isla de San Simón, este reconocimiento, argumentan, evitaría las "actividades que se desarrollan actualmente en la isla, claramente incompatibles con la memoria democrática".