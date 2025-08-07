Un espectáculo de luces, guiño especial por el 150 aniversario del Globo

Betanzos ultima los preparativos para las fiestas de San Roque, que incluirán este año una pequeña sorpresa para celebrar el 150 aniversario del lanzamiento del Globo. La alcaldesa, María Barral, y la concejala de Festas, María de los Ángeles Veiga, presentaron este miércoles un nuevo portal web que recoge toda la programación, vídeos con los principales momentos de las ediciones pasadas e información sobre la historia de los festejos.

La regidora aportó además alguna información más sobre esa «pequeña sorpresa» que preparan para festejar el aniversario del lanzamiento del aerostato ideado por Claudino Pita. Será un juego de luces similar a la quema de la fachada que se celebraba hace años y se complementará con una pirotecnia compatible con las medidas de seguridad obligadas por normativa. Barral recalcó que se trata de un pequeño guiño para festejar una efeméride «especial» para todos los betanceiros.

Los festejos de San Roque arrancarán el 13 de agosto con el Concerto Cidade de Betanzos. El 14 comenzará oficialmente la celebración con la lectura del pregón por parte de Óscar Gilsanz y el nombramiento del representante de las fiestas, Hugo Suárez Blanco. El grupo América SL será el encargado de poner la nota musical a este primer día de celebraciones.

El 15 tomará posesión la representante infantil de las fiestas, Inés Seoane, y Mario Silva leerá el pregón para los más pequeños. A las 23.00 horas se celebrará una verbena a cargo de la Panorama.

El 16, el día más esperado por los betanceiros, el grupo Ritmo amenizará la noche hasta las 23.30, cuando «se parará el mundo» para seguir la salida del Globo de San Roque de Santo Domingo y seguir los preparativos para su elevación.

La celebración proseguirá el 16 con el espectáculo La banda sonora: Disney Tribute, que comenzará a las 22.30 en la Praza Irmáns García Naveira. El 18, como todos los años, se celebrará la primera jira de Os Caneiros y, como fin de fiesta, verbena a cargo de la orquesta New York.

El 19 los más pequeños podrán disfrutar de descuentos en las atracciones y, a partir de las 22.30 habrá más música. En esta ocasión, a cargo de Budiño, que ofrecerá un concierto en Irmáns García Naveira. Los días 20 y 21 estarán dedicados al público infantil, con fiestas en el entorno de O Pasatempo. El día 20 está programado también un concierto de Garimba en la Praza da Constitución y el 21, verbena a cargo de Olympus.

Las celebraciones en honor a San Roque proseguirán con un concierto de la orquesta Capitol (22 de agosto) y sendas actuaciones musicales, una a cargo de Los Alcántara y el espectáculo Abba The New Experience (ambos el día 23).

La música proseguirá el 24 con un concierto de Astarot. que musicalizará poemas de autores gallegos. Las fiestas concluirán el lunes 25 con la segunda jira de Os Caneiros, los tradicionales juegos pirotécnicos y una verbena a cargo de la orquesta París de Noia.