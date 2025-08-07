El PP exige más limpieza en la playa de Gandarío y critica el «hedor»

El grupo municipal del PP de Bergondo exige mejoras en el servicio de limpieza de la playa de Gandarío. La formación denuncia que el arenal «amanece cada mañana con una capa de algas en descomposición»: «El hedor es insoportable y se acumulan moscas y mosquitos», afirma el partido en un comunicado.

«No estamos pidiendo que limpien a diario ni mucho menos, solo que nos quiten esta porquería que es un peligro para los niños», apunta el portavoz del PP bergondés, Manuel Fafián.

La formación alerta además de fisuras en las rampas de madera. «Son auténticas cuchillas que delatan el poco o nulo mantenimiento y que podría ocasionar daños a los bañistas», afirma el partido en un comunicado remitido a los medios.