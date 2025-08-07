Subvenciones para los desplazamientos escolares en Bergondo
El Concello de Bergondo ha convocado las ayudas para los desplazamientos escolares durante el próximo curso. El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer el anuncio de estas ayudas, de las que podrán beneficiarse todos los estudiantes empadronados en el municipio. La convocatoria está dotada con 15.000 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Arde un coche en Oleiros
- Un agosto para comérselo en As Mariñas Coruñesas
- Todo listo para que el barro inunde el paseo de Santa Cruz
- En Sada, con mucho ‘swing’
- El Concello de Arteixo pedirá a la Xunta que asuma la gestión del SAF
- El juzgado condena al Concello de Sada por vulnerar los derechos laborales del enterrador
- El Consultivo da la razón a Arteixo en un conflicto con auxiliares de policía