Subvenciones para los desplazamientos escolares en Bergondo

El Concello de Bergondo ha convocado las ayudas para los desplazamientos escolares durante el próximo curso. El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer el anuncio de estas ayudas, de las que podrán beneficiarse todos los estudiantes empadronados en el municipio. La convocatoria está dotada con 15.000 euros.

