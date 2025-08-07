TrezeLuzes se constituye como fundación y celebrará su gala solidaria el 18 de septiembre con ocho chefs Michelin

TrezeLuzes se constituye como fundación sin ánimo de lucro como evolución de la exitosa gala solidaria que lleva su mismo nombre. Este año la iniciativa social pretende donar un mínimo de 250.000 euros a causas sociales. Con esta evolución, según indican desde la organización, se busca dar continuidad y ampliar el impacto social de una iniciativa que ya cuenta con seis ediciones celebradas en A Coruña.

La VII edición de esta gala solidaria se celebrará el 18 de septiembre en la Finca Montesqueiro. Para asistir a esta cita anual con un formato subasta, que será presentada por Noelia Rey y María Mera y que contará con la participación de ocho chefs con Estrellas Michelin, ya se pueden adquirir entradas en la preventa en www.trezeluzes.es.

“Nuestro objetivo en esta edición es alcanzar una recaudación mínima de 250.000 euros garantizados desde Disashop, Patrono de la Fundación”, ha subrayado la directora de la Fundación TrezeLuzes, Lorena Otero. “Queremos seguir colaborando con la Fundación Meniños, a quienes ya hemos destinado más de 860.000 euros, pero también aspiramos a llegar más lejos, apoyando a nuevas organizaciones y ampliando el alcance de nuestra ayuda a más personas y causas que lo necesitan”, explicado.

La organización del evento solidario abrió un proceso de inscripción para que las entidades interesadas pudieran presentarse. Actualmente se encuentra evaluando proyectos y dará a conocer las entidades beneficiarias la próxima semana, según explican.

Empresas que apadrinan la gala

Además de Disashop, la organización cuenta con la participación como padrinos de empresas como: Abanca, MasOrange, Amazon, Grupo Nortempo, Northius, Vegalsa, Viña Nora, OZOAQUA, MRW, Congalsa, Axpo, Atalaya, 60 días Expense Managment, Asteriscos Patromonial y Luckia.

Desde su creación en 2018, TrezeLuzes dice haber destacado por su compromiso con la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, destinando todos los fondos recaudados a la Fundación Meniños. En esta nueva etapa, la constitución como Fundación permite a TrezeLuzes multiplicar su alcance apoyando causas relacionadas con la salud mental, la inclusión y el apoyo familiar, la educación y la inserción sociolaboral, manteniendo su apoyo a la Fundación Meniños, para la que reservará específicamente 50.000 euros para el desarrollo de su labor.