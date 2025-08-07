Vilasantar, obligado a una «reducción considerable de gastos» por el déficit

Tras permanecer desde 2022 con los presupuestos prorrogados, el Concello de Vilasantar ha dado luz verde a un nuevo proyecto contable que recoja la «realidad actual» de las arcas municipales. El documento contable recaló a pleno para su aprobación acompañado de un plan de ajuste con medidas para reducir el elevado déficit, de 682.187 euros. Se trata de un descuadre importante en un municipio que, según la liquidación de 2024, presenta unos gastos de 2.626.607 euros y unos ingresos de 1.921.939 euros.

Este pequeño ayuntamiento rural de 1.232 habitantes ya atravesó otras crisis en los últimos años. Sus problemas se agravaron ahora con la aprobación del nuevo convenio colectivo del personal y los procesos de estabilización, según recoge el plan de ajuste.

Para revertir esta situación, el Ayuntamiento gobernado por el popular Fernando Pérez plantea una serie de medidas de ahorro. Entre otras, una «reducción considerable» del gasto, especialmente del capítulo 2, el que engloba los gastos corrientes. El Ejecutivo reservará fondos para el mantenimiento de los servicios básicos, pero planifica una «gran contención del gasto» a lo largo de los dos próximos años «para recuperar la situación del Concello».

El Ejecutivo local se compromete a poner en marcha medidas que permitan un mayor control del gasto. Prevé renunciar además a prácticamente todas las inversiones que no sean financiadas al 100% por otras administraciones.

En lo relativo a los ingresos, Vilasantar plantea modificar las ordenanzas fiscales para reducir el déficit de algunos servicios. El plan de ajuste apunta en concreto a sendas modificaciones en las ordenanzas de recogida de basura y suministro de agua. En el presente año 2025 estos cambios no conllevarán un «gran aumento» pero tendrán «mayor repercusión» en 2026. El objetivo que se marca el Concello es que ambos servicios, actualmente deficitarios, pasen a ser «totalmente sostenibles» en 2027. El plan concreta que el primer cambio supondrá un financiamiento de casi el 50% en un caso y del 75% en otro, en previsión de alcanzar para la siguiente anualidad el 100%. El proyecto contable recoge también pequeñas minoraciones de gasto en otros capítulos.

La situación contable del Ayuntamiento de Vilasantar propició las críticas de la oposición. A raíz de la liquidación de las cuentas, el BNG exigió la aprobación inmediata de un plan de ajuste y cifró en 1.140 euros la deuda por vecino. La formación acusó al Ejecutivo de afrontar esta situación con «remiendos» una «gestión desastrosa» que había obligado ya a dejar a las asociaciones sin subvenciones.

El Gobierno local admitió en otras ocasiones los problemas económicos que afrontaba el Concello, similares a los de otros ayuntamientos, que dedican gran parte de sus ingresos al pago de nóminas y gasto corriente y que han visto incrementada su dependencia de otras administraciones