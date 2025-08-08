El baloncesto une a 50 niños y niñas de A Laracha
El pabellón municipal de A Laracha acogerá este fin de semana la décimo quinta edición del Campus de baloncesto. Desde el pasado lunes y hasta este viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, medio centenar de niños y niñas de entre 6 y 15 años están disfrutando de esta propuesta lúdico-deportiva que combina diversión, aprendizaje y hábitos de vida saludable. Se trata de un campamento organizado por el Concello de A Laracha con el fin de ofrecer actividades «saludables y en equipo» para los más pequeños en verano.
