Bergondo da luz verde a la construcción del paseo fluvial del Río Maior

El Concello de Bergondo ha emitido este jueves la aprobación provisional del Plan Especial del Río Maior, en la parroquia de Lubre, un proyecto que supondrá la construcción del Paseo Fluvial del Río Maior y permitirá completar la red de saneamiento de la zona.

El expediente se ha enviado a la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta para su visto bueno y proceder posteriormente a su aprobación definitiva, previa a la licitación de los trabajos.

A través de este plan se busca diseñar, en primer lugar, una senda que comunica los lugares de Agrumias y Cambade, en la parroquia de Lubre, en un tramo de 2.184 metros de longitud. Este sendero fluvial, que se ejecutará en madera laminada de pino tratado, supondrá un nuevo espacio de ocio para los vecinos y vecinas de la zona, con el fin de hacer el espacio más atractivo.

En segundo lugar, se construirán tres colectores de saneamiento para completar la red de aguas residuales de la parroquia, formada por otros siete colectores que ya están ejecutados, y permitiendo la puesta en servicio de esta infraestructura con la conducción de las aguas residuales a la Edar de Gandarío.

Además, se procederá a la restauración ambiental del ámbito ya que presenta una cierta degradación por la presión constructiva que ha sufrido y se incluirán soluciones para minimizar los efectos del riesgo de inundación en dos puntos.

El PP de Bergondo se queja de que esta aprobación llegue «todavía» a estas alturas, ya que indican que se trata de un proyecto «redactado en 2007 y emitido a exposición pública en 2019 que supuso el abandono de la parroquia durante décadas». También critican la falta de transparencia del Ejecutivo local al no informar en el pleno que celebraron recientemente.

«Ni siquiera dan cuenta de esta obra, tan necesaria como importante para el municipio», sentencian. Los populares consideran que «algo va mal» en este bipartito si «tardan seis años en aprobarlo desde la publicación del anuncio en el DOG en julio de 2019».