Cerceda se opone al parque eólico Seixo y presenta alegaciones

Después de que el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, asegurase recientemente que a él y a su equipo de gobierno no les verían «en la aldea de Astérix y Obélix», en relación con su apuesta por la industria en la localidad, en esta ocasión el regidor se ha unido a las quejas del Concello de Abegondo y de varios colectivos locales y ha decidido presentar alegaciones contra el parque eólico Seixo, el último en recibir la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica en la zona.

Este proyecto, que cuenta con una potencia de 77 megavatio (MW) y un total de 16 aerogeneradores, está promovido por la empresa Mowe Energía. El parque afectaría a los municipios de A Laracha, Cerceda, Carral y Abegondo, y es «inaceptable para la calidad de vida de la población», en palabras del Gobierno local de Cerceda, que en sus alegaciones indica que la distancia a varios núcleos de población es inferior a la permitida.

«El marco legal de 1997 establece un mínimo de 500 metros, pensado para turbinas mucho más pequeñas y menos potentes que las que se presentan», sostiene el Concello de Cerceda. El parque contempla máquinas de entre 4 y 5,2 MW de potencia unitaria, con palas que pueden alcanzar los 132-145 metros de diámetro.

Rodríguez considera que estas características supondrán un «incremento significativo del impacto visual y, sobre todo, del impacto acústico», pues señala que el ruido generado por los nuevos aerogeneradores puede llegar a duplicar el contemplado en el plan sectorial vigente, pasando de 57,2 decibelios (dB) a 108,2.

"Riesgo para la salud y el bienestar de los vecinos"

«Esta magnitud de ruido constituye un riesgo potencial para la salud y el bienestar de los vecinos, especialmente en parroquias y aldeas como San Vicenzo, Cima de Arriba, Buzarelos, Belir y Bazal de Arriba, que quedarían dentro del área». Por este motivo, el Ayuntamiento exige que se establezca una distancia mínima de 1.000 metros entre los aerogeneradores y los núcleos de población.

El trazado de la línea eléctrica de evacuación prevista en el proyecto también genera preocupación. «La combinación de tramos soterrados y aéreos afectaría a parcelas edificables y a zonas de uso residencial o en expansión, incluidos núcleos como San Vicenzo y Xermar, así como suelo urbano consolidado del propio núcleo de Cerceda». Otro de los argumentos centrales de los alegatos presentados es la «obsolescencia» del Plan Eólico Sectorial de Galicia, que fue aprobado hace casi tres décadas.

Aunque el Concello reitera su compromiso con una «transición energética», exige que esta sea «justa y sostenible». El de Seixo se suma a otros dos eólicos proyectados en As Encrobas y Meirama, en Cerceda, que en ambos casos permanecen paralizados cautelarmente por la Justicia.