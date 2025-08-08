Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo llaman a restringir el consumo de agua

Los concellos de Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo mantuvieron este viernes una reunión de urgencia con la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, Emalcsa, para analizar medidas ante la preocupante caída de las reservas del depósito de Espíritu Santo. Como avanzó este diario, Emalcsa remitió una alerta a estos cuatro ayuntamientos para instarles a reducir el consumo ante el riesgo de «agotar las reservas en un plazo corto de tiempo» , con el consiguiente riesgo de que algunas viviendas se queden sin suministro.

Responsables de la empresa pública trasladaron a los concellos que la capacidad actual del sistema está «al límite» y localizaron en Cambre el mayor repunte en el consumo. El encuentro no arrojó luz sobre la causas de esta sorprendente alerta, que llega en un momento en que el embalse de Cecebre roza los niveles máximos de ocupación.

Los cuatro concellos afectados, que suman más de 90.000 habitantes, coinciden en demandar a Emalcsa una mejora de las infraestructuras y, como medida más inmediata, se comprometen a revisar la red en busca de posibles fugas Sus alcaldes avanzan que publicarán además bandos para solicitar a la población que limite los consumos «para garantizar la continuidad del servicio mientras no se restablezca la normalidad».

«Lo que no sea esencial, que no se haga», resume la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, que considera «importantísimo» revisar la red en busca de posibles pérdidas y que pide a los vecinos que avisen en caso de detectar incrementos fuera de lo normal en los consumos. «Esperemos que esto sea un problema puntual y que nos lleve a realizar acciones de mejora en la red de toda el área», apuntó Pérez Máquez al término del encuentro. Un deseo que comparten sus homólogos de Sada, Oleiros y Bergondo. Todos ellos hicieron este viernes pidieron ayer a la ciudadanía un «uso racional» del agua, aunque poniendo el acento en la necesidad de reforzar una red que consideran deficitaria.

El más duro fue el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que atribuye la situación a la «insuficiencia de las tuberías y del depósito de Espíritu Santo» y que afea a Emalcsa la demora en renovar las conducciones desde A Telva hasta el depósito de Espíritu Santo. «Emalcsa, igual que vende el agua a los concellos, tiene que finalizar el proyecto para ampliar la sección de las tuberías hasta el depósito de Espíritu Santo y las conexiones a los concellos», demanda el regidor oleirense, que sostiene que la Xunta está «obligada» a cofinanciar esta obra dado su carácter supramunicipal y «dado que también cobra un canon por el agua a la ciudadanía».

El Concello de Oleiros estima que, en caso de colapsar el sistema, podría garantizar con sus propios medios el suministro de dos o tres días, un tiempo en principio suficiente para restablecer las reservas del depósito de Espíritu Santo: «De prolongarse la situación más tiempo, sí podría haber problemas que afectarían a Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Oleiros y Montrove», apunta.

En Sada coinciden en el diagnóstico. Su alcalde, Benito Portela, publicó un bando para pedir un «uso responsable del agua» pero pone el acento en la imperiosa necesidad de mejorar las infraestructuras: «Esta situación pone de manifiesto una realidad ya advertida el pasado junio por los alcaldes, es necesario ampliar el colector de A Telva y la construcción de un nuevo depósito en Sarro. Es imprescindible que la Xunta y Emalcsa colaboren con los ayuntamientos para poder garantizar infraestructuras adecuadas al crecimiento de la población que estamos experimentando en el área», defiende el Ejecutivo municipal.

La necesidad de adaptar la red a población de estos municipios, en constante aumento, es una prioridad para la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, que coincide con sus homólogos en cuestionar que se pueda dar esta situación cuando la presa de Cecebre roza el lleno.

Emalcsa explicó este jueves que ya tiene redactados los proyectos para la mejora de las infraestructuras. A consulta de los periodistas, la alcaldesa de A Coruña y presidenta de Emalcsa, Inés Rey, atribuyó la alerta a un consumo «notablemente superior» a otros años en estas fechas. «No sabemos a qué se debe», afirmó Rey, que apeló a la necesidad de que los concellos tomen medidas para evitar «cortes» o «restricciones».