Paderne aprueba un presupuesto de 2,5 millones

El Concello de Paderne acaba de aprobar el presupuesto municipal para este año 2025. El documento económico asciende a 2.590.099 euros, lo que supone un incremento del 11% respeto del de 2024.

Las cuentas fueron aprobadas gracias al voto de los cuatro concejales del PSOE y del representante del BNG. El PP votó en contra, mientras que el edil no adscrito, Salvador García, se abstuvo. De este modo, el voto de calidad del alcalde permitió sacar adelante el presupuesto.

El Gobierno local destaca que pone a las personas en «el centro» de sus políticas, pues el gasto social lleva una «suma importante de dinero». En gasto social se destina una partida presupuestaria de un total de 528.663,87 euros.

Otras partidas para el campo social son, por ejemplo, las relacionadas con la cultura, donde destacan las que se dedican a actividades como los premios del Carnaval, el concurso de fotografía, subvenciones culturales o premios literarios. Estas cuentas tienen como novedad la inclusión de una partida para ayudas escolares y a la natalidad.

En otro de los puntos a tratar en la sesión, el Gobierno local propuso como días festivos el Martes de Carnaval y el 18 de agosto, aprobados por unanimidad. Serán, así, días no lectivos en el calendario de 2026.