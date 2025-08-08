Pastoriza celebra el talento local

Las fiestas de Pastoriza, en Arteixo, darán comienzo mañana que este año se centrarán en sus propios vecinos. «Queremos poner en valor el talento local, que no es poco», sostiene el presidente de la comisión de fiestas y vecino de la localidad, Pablo Mariño, que asegura que la programación de este año tocará «todos los palos» y ofrecerá un amplio programa de actividades para todos los públicos, ya que los organizadores dedicarán cada jornada a una temática.

Son solo cuatro, pero su presidente asegura que el empeño y trabajo de los vecinos, junto con la colaboración del Concello, han hecho posible «volver a celebrar nuestras grandes fiestas», que este año contarán con un punto solidario. «Queremos dar a conocer el potencial que tenemos aquí, pero manteniendo la esencia de estas fiestas», afirma el presidente de la comisión, formada por cuatro vecinos de la localidad que están «volcados» por hacer de esta cita «el gran evento» del verano de muchos y muchas arteixanas.

Los festejos se inaugurarán con el Día de los Lugares este sábado, 9 de agosto. O Quinto Pino será el protagonista, y el pistoletazo de salida se dará con una gran sesión vermú en el lugar de la mano del Trío Miami.

Para continuar, el miércoles 13 estará dedicado al cine con el Día del Audiovisual. Una jornada en la que rendirán homenaje al cineasta y vecino de la parroquia Héctor Rodríguez, ganador de un Mestre Mateo este año a la Mejor Serie Web con Poscoito, que se proyectará a partir de las 21.30 horas, seguido del filme Campeonex de Javier Fesser a las 22.00 horas.

«No podemos dejar pasar la oportunidad de reconocer a artistas como Héctor Rodríguez o como el grupo Arnela, porque son talento puro de Pastoriza», dice el arteixano.

Por el Día de las Vísperas, el jueves 14 habrá hinchables, merienda y fiesta de la espuma a partir de las 18.30 horas. Luego, a las 20.00 horas, se hará entrega de los trofeos de fútbol de las fiestas y la verbena dará comienzo a las 21.00 horas con Sabor Flamenco Trío, del que forma parte la ‘recanteira’ del Luar Nazareth Reyes.

El viernes, 15, denominado por la propia comisión como el Día Principal, la jornada empezará a las 9.00 horas con dianas y alboradas, seguidas de una misa solemne en honor a la Asunción de la Virgen María y procesión con la agrupación Xiradela. A las 14.30 horas actuará La Quinta Máquina Orquestra, que también actuará a las 22.00 horas. El pregón correrá a cargo del arteixano y delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, a las 23.00 horas.

El Día del Rockero, el sábado 16, la asociación Triskell será la gran protagonista. En especial el grupo Arnela, compuesto por jóvenes músicos de folk formados en la localidad arteixana. Después de la misa a las 13.00 horas, diferentes miembros de la asociación actuarán a las 14.00 horas, seguidos de Alma Libre Band. Arnela tocará a las 19.15 horas y a las 20.00 horas dará comienzo Pastorock, un pequeño festival de reciente creación en el lugar.

Por último, las fiestas de Pastoriza se cerrarán con el Día de la Boina y su tradicional torneo de lanzamiento de boina a las 18.00 horas. Antes habrá una misa a las 12.00 horas y sesión vermú con el Dúo Calú y una gran churrascada a mediodía.