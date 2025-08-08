El PSOE de Arteixo ve tratos de favor en el SAD
Arteixo
Arteixo denuncia la inacción del Gobierno local frente a los «graves incumplimientos» de la empresa Osventos, encargada del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en la zona norte del municipio, mientras, apuntan, «decide sancionar con celeridad a la empresa de la zona sur por motivos menores como la falta de una aplicación informática». Critican que no se haya sancionado a la empresa que dejó sin atender a numerosos usuarios.
