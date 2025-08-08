Rioboo se reunirá con la Xunta por la glorieta de Ledoño
El Concello confirmará su permanencia el día 2 de septiembre
Culleredo
El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunirá nuevamente con la Xunta el 2 de septiembre para tratar las principales preocupaciones vecinales en relación a la carretera AC-523, a su paso por Ledoño. El regidor trasladará las reivindicaciones vecinales para mantener la rotonda, un objetivo «provisionalmente» conseguido, en palabras del mandatario, que dice que ahora está pendiente de que esta noticia sea confirmada formalmente. También tratarán la ejecución de un pasadizo peatonal en el lugar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Arde un coche en Oleiros
- Un agosto para comérselo en As Mariñas Coruñesas
- Alfaroleiros regresa a Santa Cruz con una de las aperturas 'más potentes en años
- Todo listo para que el barro inunde el paseo de Santa Cruz
- Un espectáculo de luces, guiño especial por el 150 aniversario del Globo
- El Concello de Arteixo pedirá a la Xunta que asuma la gestión del SAF
- El juzgado condena al Concello de Sada por vulnerar los derechos laborales del enterrador