Rioboo se reunirá con la Xunta por la glorieta de Ledoño

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunirá nuevamente con la Xunta el 2 de septiembre para tratar las principales preocupaciones vecinales en relación a la carretera AC-523, a su paso por Ledoño. El regidor trasladará las reivindicaciones vecinales para mantener la rotonda, un objetivo «provisionalmente» conseguido, en palabras del mandatario, que dice que ahora está pendiente de que esta noticia sea confirmada formalmente. También tratarán la ejecución de un pasadizo peatonal en el lugar.