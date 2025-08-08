Sofocado un incendio forestal en Coirós

Medio Rural sofocó este jueves un incendio en Santa María de Ois, en Coirós. El fuego se declaró pasadas las dos de la tarde y se estabilizó a las cinco. La superficie afectada fue de cuatro hectáreas El dispositivo desplegado por la Xunta consistió en cuatro técnicos, dos agentes, nueve brigadas, seis motobombas, seis helicópteros y cuatro aviones.