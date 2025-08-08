Sofocado un incendio forestal en Coirós

RAC

Coirós

Medio Rural sofocó este jueves un incendio en Santa María de Ois, en Coirós. El fuego se declaró pasadas las dos de la tarde y se estabilizó a las cinco. La superficie afectada fue de cuatro hectáreas El dispositivo desplegado por la Xunta consistió en cuatro técnicos, dos agentes, nueve brigadas, seis motobombas, seis helicópteros y cuatro aviones.

