Vecinos de Sada homenajean a una piloto «pionera» con una muestra al aire libre

La Asociación de Vecinos de la calle de la Obra de Sada invita a todos los vecinos y vecinas a la inauguración de una exposición dedicada a María de la Salud Bernaldo de Quirós, más conocida como Miss Golondrina, considerada por muchos «una mujer pionera» de la aviación en España. El acto tendrá lugar este domingo ,10 de agosto, a las 20.00 horas, en el paseo marítimo, junto al río Mayor. La muestra, de carácter temporal y al aire libre, consta de una serie de vinilos de gran formato que relatan la vida y logros de esta aviadora, la primera mujer en obtener una licencia de piloto en España.

La exposición no solo destaca su «valentía y espíritu innovador», sino también su estrecha relación con Sada, ya que fue en la playa de esta localidad donde Miss Golondrina realizaba aterrizajes con su biplano De Havilland durante sus vuelos promocionales. El evento contará con la participación de autoridades locales como el presidente de la Asociación de Vecinos de la calle de la Obra, Antonio González; el presidente de la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, Manuel Pérez Lorenzo y el alcalde de Sada, Benito Portela.

La organización anima a vecinos y visitantes a acercarse a esta emotiva cita, que busca rendir tributo a una «figura clave de la historia de la aviación en España y poner en valor su legado vinculado al municipio de Sada, desconocido todavía por muchos», afirma.