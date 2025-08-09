Arde de madrugada la nave de Cosméticos Anfer en el polígono de Bergondo

Un incendio la pasada madrugada en una nave de Bergondo dedicada al almacenaje de productos cosméticos obligó a desplazarse a los equipos de emergencia para su extinción.

El suceso ocurrió antes de las 4.00 horas en la rúa da Parroquia del polígono industrial, cuando el fuego se inició dentro del local de Cosméticos Anfer. Como consecuencia del incendio, el techo de la nave colapsó.

Vista desde el aire del incendio / Bombeiros Coruña

Fue el vigilante de seguridad del complejo quien alertó al 112 Galicia, que dio aviso a los Bomberos de Betanzos. Al llegar al punto, estos solicitaron apoyo de sus compañeros de los parques de Arteixo y A Coruña por la enenvergadura del mismo. A primera hora de la mañana el fuego ya estaba extinguido, aunque los medios continuaban trabajando en la zona para su completa refrigeración.

Se da la circunstancia que el almacén ardido estaba reconstruyéndose, puesto que sufrió otro incencio en 2022 que quemó dos pabellones enteros de la empresa después de producirse un cortocircuito. La alta inflamabilidad de la mercancía complicó las labores de extinción, aunque por ahora se descocen las causas exactas del origen del fuego.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil.