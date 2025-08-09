Arteixo niega una supuesta plaga de pulgas
El Concello de Arteixo ha desmentido las acusaciones lanzadas por el PSOE por una supuesta plaga de pulgas y aves muertas en el paseo del río Bolaños. El Concello asegura que los últimos patos que murieron en el río aparecieron hace un mes y el fallecimiento se produjo por causas naturales.
