La biblioteca de Paderne estrena diez nuevos ordenadores
Paderne
El Ayuntamiento de Paderne renovó este viernes los equipos informáticos de la biblioteca municipal por una inversión de 8.000 euros con fondos de la Diputación de A Coruña.
El alcalde y la concejala de Servicios Sociales visitaron el lugar para inaugurar los equipos, que servirán tanto para talleres de informática como para consultas públicas. «Servirán para acercar un servicio de banda ancha y conectividad a los vecinos que, por algún motivo u otro, no puedan disponer de ella asiduamente», aseguró el alcalde, Sergio Platas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Arde un coche en Oleiros
- Así será la programación de las fiestas de Betanzos en el 150º aniversario del Globo
- Alfaroleiros regresa a Santa Cruz con una de las aperturas 'más potentes en años
- Todo listo para que el barro inunde el paseo de Santa Cruz
- Pastoriza celebra el talento local
- El Concello de Arteixo pedirá a la Xunta que asuma la gestión del SAF