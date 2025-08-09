La biblioteca de Paderne estrena diez nuevos ordenadores

El Ayuntamiento de Paderne renovó este viernes los equipos informáticos de la biblioteca municipal por una inversión de 8.000 euros con fondos de la Diputación de A Coruña.

El alcalde y la concejala de Servicios Sociales visitaron el lugar para inaugurar los equipos, que servirán tanto para talleres de informática como para consultas públicas. «Servirán para acercar un servicio de banda ancha y conectividad a los vecinos que, por algún motivo u otro, no puedan disponer de ella asiduamente», aseguró el alcalde, Sergio Platas.