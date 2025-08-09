Comienzan los trabajos en la planta de textiles de Cerceda

La Xunta ha empezado este viernes las obras para la construcción de la planta pública de residuos textiles en Cerceda, en el Complejo Medioambiental de Sogama. La nueva fábrica contará con una capacidad inicial de tratamiento para 3.000 toneladas al año de residuos textiles. El Ejecutivo autonómico destinará 22,4 millones de euros a la construcción de esta instalación, de los cuales 10,2 millones se financiarán con fondos europeos. La Xunta prevé crear entre 16 y 30 empleos directos en esta planta.