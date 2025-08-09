Comienzan los trabajos en la planta de textiles de Cerceda
La Xunta ha empezado este viernes las obras para la construcción de la planta pública de residuos textiles en Cerceda, en el Complejo Medioambiental de Sogama. La nueva fábrica contará con una capacidad inicial de tratamiento para 3.000 toneladas al año de residuos textiles. El Ejecutivo autonómico destinará 22,4 millones de euros a la construcción de esta instalación, de los cuales 10,2 millones se financiarán con fondos europeos. La Xunta prevé crear entre 16 y 30 empleos directos en esta planta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Arde un coche en Oleiros
- Así será la programación de las fiestas de Betanzos en el 150º aniversario del Globo
- Alfaroleiros regresa a Santa Cruz con una de las aperturas 'más potentes en años
- Todo listo para que el barro inunde el paseo de Santa Cruz
- Pastoriza celebra el talento local
- El Concello de Arteixo pedirá a la Xunta que asuma la gestión del SAF