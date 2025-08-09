La Diputación dedicará 1, 2 millones para construir dos sendas en el polígono de Sabón

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este viernes por unanimidad la adenda al convenio de colaboración entre la institución provincial y el Ayuntamiento de Arteixo para la financiación de infraestructuras en el polígono de Sabón, a consecuencia de la cesión del área empresarial a la Administración local arteixana.

El documento recoge un incremento de 73.204,55 euros sobre lo previsto inicialmente para desarrollar una senda en la zona del embalse y la avenida de la prensa, de modo que la aportación de la Diputación se eleva ahora hasta los 670.673,55 euros. Con esa dotación se sufragará el 100% de la nueva infraestructura.

Por otra parte, la institución provincial destinará 587.280,39 euros al proyecto de la senda que discurrirá por las cercanías de la playa. Ese montante supone un aumento de 177.514,45 euros. Así, la aportación de la Diputación cubrirá el 51,52% del cueste total de la obra.

La adenda aprobada contempla también una modificación de la fecha de vigencia del convenio entre Diputación y Ayuntamiento, que se fija ahora en el 22 de abril de 2027. También un nuevo plazo de finalización de las obras, que concluirá el 21 de marzo de ese mismo año.