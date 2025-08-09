La feria del Comercio Local de Sada vuelve al paseo marítimo
Sada
La Feria del Comercio Local vuelve al paseo marítimo de Sada este fin de semana. Serán diez puestos de venta para mostrar una amplia variedad de productos y servicios locales.
«Sada es un lugar atractivo, con un comercio vivo y diverso. Queremos que quien nos visite goce de las fiestas, pero también que descubra lo que ofrece nuestro comercio y que compre aquí», dijo el alcalde, Benito Portela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Arde un coche en Oleiros
- Así será la programación de las fiestas de Betanzos en el 150º aniversario del Globo
- Alfaroleiros regresa a Santa Cruz con una de las aperturas 'más potentes en años
- Todo listo para que el barro inunde el paseo de Santa Cruz
- Pastoriza celebra el talento local
- El Concello de Arteixo pedirá a la Xunta que asuma la gestión del SAF