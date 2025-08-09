La feria del Comercio Local de Sada vuelve al paseo marítimo

La Feria del Comercio Local vuelve al paseo marítimo de Sada este fin de semana. Serán diez puestos de venta para mostrar una amplia variedad de productos y servicios locales.

«Sada es un lugar atractivo, con un comercio vivo y diverso. Queremos que quien nos visite goce de las fiestas, pero también que descubra lo que ofrece nuestro comercio y que compre aquí», dijo el alcalde, Benito Portela.

