Memorialistas denuncian el «silencio por respuesta» a sus escritos sobre Meirás
La CRMH acusa al Estado de incumplir el plazo legal para declarar el pazo lugar de la memoria
El anuncio del Estado de que incoará en septiembre el expediente para declarar el pazo de Meirás y la isla de San Simón lugares de memoria democrática no ha aplacado el malestar de los colectivos memorialistas, que cuestionan el proceder del Gobierno.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña denuncia que el Estado «incumple claramente el plazo legal» que establece la ley para abrir el expediente, dado que disponía de 12 meses desde la presentación de la solicitud, presentada por este colectivo y AC Vagalumes a mediados de julio de 2024.
La Comisión denuncia además que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no respondió a sus requerimientos de información sobre el estado de los trámites. «Solicitamos acceso al expediente de la declaración, a lo que tenemos derecho, y recibimos el silencio por respuesta», critica la entidad memorialista, que recuerda que el Estado había programado para agosto las declaraciones de Meirás y San Simón y las retiró sin ofrecer ninguna explicación al respecto hasta que los memorialistas preguntaron por los motivos.
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Arde un coche en Oleiros
- Así será la programación de las fiestas de Betanzos en el 150º aniversario del Globo
- Alfaroleiros regresa a Santa Cruz con una de las aperturas 'más potentes en años
- Todo listo para que el barro inunde el paseo de Santa Cruz
- Pastoriza celebra el talento local
- El Concello de Arteixo pedirá a la Xunta que asuma la gestión del SAF