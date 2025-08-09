Memorialistas denuncian el «silencio por respuesta» a sus escritos sobre Meirás

El anuncio del Estado de que incoará en septiembre el expediente para declarar el pazo de Meirás y la isla de San Simón lugares de memoria democrática no ha aplacado el malestar de los colectivos memorialistas, que cuestionan el proceder del Gobierno.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña denuncia que el Estado «incumple claramente el plazo legal» que establece la ley para abrir el expediente, dado que disponía de 12 meses desde la presentación de la solicitud, presentada por este colectivo y AC Vagalumes a mediados de julio de 2024.

La Comisión denuncia además que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no respondió a sus requerimientos de información sobre el estado de los trámites. «Solicitamos acceso al expediente de la declaración, a lo que tenemos derecho, y recibimos el silencio por respuesta», critica la entidad memorialista, que recuerda que el Estado había programado para agosto las declaraciones de Meirás y San Simón y las retiró sin ofrecer ninguna explicación al respecto hasta que los memorialistas preguntaron por los motivos.