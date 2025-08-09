María de la Salud Bernaldo de Quirós (1898-1983), más conocida como Miss Golondrina, aterrizó en Sada en las fiestas de San Roque para dar a conocer a los vecinos de la localidad su Mosquito en 1929. La piloto llevó a Sada una avioneta de la empresa inglesa De Havilland Aircraft, que le vendió una a mitad de precio con la única condición de que debía hacer vuelos promocionales por diferentes lugares de España con ella.

Miss Golondrina aterriza en Sada un siglo después

Y así fue como la playa de Sada se convirtió en el aeródromo de la primera aviadora de España, una aristócrata madrileña con orígenes asturianos cuya historia llegará a Sada en forma de exposición al aire libre este domingo, 10 de agosto, a partir de las 20.00 horas. Una iniciativa de la Asociación de Vecinos de la calle de la Obra de Sada, que busca poner en valor la figura de esta mujer, «pionera» en el ámbito de la aviación en España, que llegó a realizar más de 30 aterrizajes en la localidad.

Hija de los marqueses de los Altares, la madrileña se quedó viuda con apenas 30 años y, poco después, perdió a sus dos hijos. Devastada, consiguió rehacer su vida y más tarde se casa con José Manuel Sánchez-Arjona, durante muchos años alcalde de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Fue entonces cuando, a raíz de un aterrizaje forzoso en una finca de su segundo esposo, la mujer comenzó a interesarse por el tema.

El comandante José Rodríguez y Díaz de Lecea acepta enseñar a Bernaldo de Quirós a pilotar una De Havilland DH-60 Moth. Fue entonces cuando cumplió su sueño y obtuvo su título de piloto el 15 de septiembre de 1928. Un hito que marcaría un antes y un después en el ámbito de la aviación en España.