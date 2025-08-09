Un motorista resultó herido tras chocar contra un tractor en Miño

Un motorista resultó herido este sábado al colisionar su motocicleta contra un tractor en la parroquia de Bemantes, en Miño.

El incidente se produjo en el punto kilométrico 2,100 de la carretera AC-160 poco después de las diez y media de la mañana.

Al lugar acudieron servicios de Emerxencias del 061, Bomberos de Betanzos, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil.

El motorista sufrió diversas fracturas en el cuerpo, mientras que el conductor del tractor salió ileso. Un particular informó a los servicios del 112 poco después de producirse el choque.

Un ciclista y un turismo impactaron en Bergondo

Poco antes de las doce se produjo otro accidente de tráfico en Bergondo, concretamente en el núcleo de Riomaior, en la parroquia de Lubre.

Un ciclista colisionó contra un turismo, y al lugar se desplazaron los equipos de Emerxencias, una ambulancia, Bomberos de Betanzos, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil. Ambo conductores salieron ilesos del incidente.