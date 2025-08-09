Noelia Martínez deja Alternativa dos Veciños y se hace concejala no adscrita en Arteixo

La hasta ahora portavoz y única concejala de Alternativa dos Veciños en Arteixo, Noelia Martínez Canosa, acaba de anunciar que abandona el partido para hacerse edila no adscrita por desacuerdos con la formación.

"Desde el inicio de la presente legislatura vi y comprobé cómo la formación política que hasta ahora representé se fue descomponiendo, llegando a pisar y a traicionar los valores y los principios recogidos en los estatutos del partido", asegura la concejala arteixana, que dice que algunas gestiones llevadas a cabo por el partido en otros municipios "atentan contra la administración pública y vulneran la legalidad".

La agrupación de Alternativa de los Vecinos de Arteixo se reunió este jueves en asamblea, adoptando por unanimidad la decisión de que la concejala dejara de representar al municipio de Arteixo en la corporación y en el pleno municipal bajo las siglas de la formación política Alternativa de los Vecinos y, que pasara a hacerlo en la condición de concejala no adscrita, tal y como explica la propia edila.

La arteixana, que llevaba siete años como portavoz de Alternativa dos Veciños en Arteixo, afirma que su decisión se debe a varios procedimientos judiciales que afectan a cargos y representantes del partido.

"Algunos de ellos apuntan, previsiblemente, a claras prevaricaciones y malversaciones de fondos públicos", dice la arteixana, que sostiene que la Comisión Ejecutiva de Alternativa de los Vecinos es conocedora de estas "graves situaciones", que incluso fueron denunciadas públicamente en su momento por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.

Martínez lo acusa de "ponerse del lado de aquellos que vulneran las leyes", poniendo como ejemplo el caso de la parcela del polígono de Sabón, donde se sitúa el parque comarcal de bomberos. "Esta fue vendida ilegalmente por el alcalde de Arteixo, pero que luego fue apoyado por todos los diputados y diputadas de los diferentes grupos... Aquello de hoy por ti y mañana por mí", declara la concejala, que considera que su hasta ahora formación política tiene "graves problemas en todos los municipios donde está presente y tiene representación".

"Yo son una política 100% legal, honrada y transparente, que trabajo y pienso únicamente en los intereses del municipio de Arteixo y de sus vecinos, y no quiero verme salpicada por las jugadas que llevan a cabo algunos y algunas", sentencia Martínez, que dice que su compromiso con los vecinos de Arteixo sigue "intacto", al igual que sus ganas de seguir trabajando y contribuyendo a generar que Arteixo sea un "futuro de oportunidades para nuestros jóvenes".