Oleiros invierte más de 160.000 euros en obras en Icaria

El Ayuntamiento de Oleiros sigue con las actuaciones para la renovación de aceras en las calles de Ícaro, Pegaso y Sendeiro, en el entorno del polígono de Icaria, en la parroquia de Montrove. La inversión total de estas obras es de 167.040,49 euros.

El objetivo de estas intervenciones es mejorar la seguridad y accesibilidad para los peatones en esta zona, donde hay una notable actividad empresarial. Las actuaciones estarán centradas en aquellos tramos de las sendas con mayor deterioro y donde las losas sueltas pueden dificultar el tránsito o suponer un riesgo para los transeúntes. Las obras comenzarán este lunes y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses aproximadamente.