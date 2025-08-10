O Grupo Naturalista Hábitat opina
Sobre as gaivotas patiamarelas
Cosme Damián Romay Cousido
A gaivota patiamarela (Larus michahellis) é unha ave mariña repartida por boa parte da Europa temperada, norte de África e Oriente Próximo. De carácter oportunista, aliméntase tanto en zonas mariñas como do interior. Aniña especialmente en illas e illotes —tanto do litoral como de grandes masas de auga terra adentro—, cantís mariños e tamén en tellados dalgunhas vilas e cidades, sobre todo costeiras. A cría en asentamentos humanos é relativamente recente (desde finais do século XX), e ten creado conflitos por causa dos reclamos e excrementos destas aves.
En todo caso cómpre subliñar que as gaivotas patiamarelas só causan problemas nalgúns edificios, e que en ningún caso está xustificado matalas, capturalas sen permiso ou ferilas. Instalar sedais de pesca a modo de trampa, como sucedeu recentemente nun edificio do barrio coruñés de Monte Alto, é ilegal e pode causar graves amputacións ás aves. Ademais, a propia configuración de patios interiores dos edificios supón unha trampa (a miúdo letal) para os xuvenís de patiamarela que fan os seus primeiros voos.
Causa sorpresa e indignación que en redes sociais (e mesmo en prensa) as gaivotas patiamarelas sexan calificadas como «praga». Nada máis afastado da realidade: lonxe de estar en aumento, rexístrase unha diminución xeralizada da súa poboación galega, cun declive do 80% nos últimos vinte anos! Como exemplos, nas illas Sisargas (Malpica), pasouse dunhas 13.000 parellas en 1992 a apenas unhas 2.000 trinta anos despois. Nas Cíes, de 22.220 parellas en 1991 pasouse a 2.276 en 2022. E en cidades como A Coruña, aprézase como cada vez hai menos territorios de cría ocupados nos tellados.
As causas son múltiples, pero sen dúbida a menor dispoñibilidade de alimento (clausura de vertedoiros) e especialmente as doenzas (influenza aviaria, botulismo…) explicarían boa parte do declive desta ave. A acelerada diminución de efectivos da Larus michahellis en Galicia xustificou que a Sociedade Galega de Historia Natural solicitara recentemente ao goberno galego que a gaivota patiamarela fora declarada «Vulnerable» (un chanzo previo a «En Perigo de Extinción»). Ten, polo tanto, sentido seguir chamando «praga» a esta ave ameazada, ou aniquilala dos seus lugares de cría?
Conclusión: o Grupo Naturalista Hábitat dá a voz de alarma acerca da dimunición acelerada da gaivota patiamarela en Galicia, e apoia a catalogación desta especie como «Vulnerable» en Galicia á vista dos datos poboacionais negativos. Ademais, fai un chamamento público para que se eliminen trampas para a especie en tellados e patios de edificios. Unha campaña informativa (pública) acerca da bioloxía e estado de conservación da especie sería desexable.
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- Pastoriza celebra el talento local
- Así será la programación de las fiestas de Betanzos en el 150º aniversario del Globo
- Alfaroleiros regresa a Santa Cruz con una de las aperturas 'más potentes en años
- Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo llaman a restringir el consumo de agua
- El juzgado condena al Concello de Sada por vulnerar los derechos laborales del enterrador
- Arteixo invertirá cerca de 200.000 euros en la renovación del Palacio de los Deportes
- El diario 'The Sun' presenta a A Coruña como la alternativa 'affordable' a Ibiza: 'Playas tan salvajes como su vida nocturna