En esta casa-restaurante a 20 minutos de A Coruña cocinan 'a la leña': tortillas espectaculares y precios populares

No todo son Estrellas Michelín y locales 'chic'. La gastronomía fusión ha edulcorado la experiencia y la cultura del restaurante, pero su esencia sigue siendo la de visitar un lugar acogedor para disfrutar de una buena comida en agradable compañía, y para eso no hace falta tanto.

Bajo esos prismas siguen moviéndose todavía los restaurantes tradicionales, que nunca pasan de moda y que cada vez suman más adeptos gracias a sus precios populares y su trato siempre hospitalario.

Uno de sus máximos exponentes en la provincia es Casa Tomé, en Coiros, a 20 minutos de A Coruña; y en su último vídeo la creadora de contenido Andrea Prieto ha narrado su experiencia.

Así es una visita a Casa Tomé según la tiktoker Andrea Prieto

"Hoy hemos venido a comer a Casa Tomé, un sitio situado cerca de Betanzos caracterizado por cocinar a la leña, sobre todo la tortilla de patatas", explicaba Andrea al introducir el vídeo dejando ya entrever cual era el plato que iban buscando: "Literalmente es una casa y el menú es escueto pero muy muy rico. Como podréis apreciar, esta tortilla es un auténtico espectáculo".

"El sitio no puede ser más acogedor. De postre pedimos tarta de queso y membrillo al queso y fueron súperamables y nos dejaron ver cómo cocinaban. Esta es la cuenta final y sin duda repetiríamos", dijo mientras mostraba un ticket que reflejaba los precios de una tortilla (15€), dos chorizos (4€), dos trozos de empana (3,5€), un agua (2,5€), dos postres (6,5€) y dos cafés (2,6€) para conformar un precio final de 35,6 euros.