Dexo rinde homenaje al exedil Manuel Fernández Siso

El nombre de Manuel Fernández Siso presidirá de forma permanente el entorno de la Casa do Pobo de Dexo en reconocimiento a su contribución en Oleiros y especialmente en de la localidad de Dexo. Numerosos vecinos y vecinas lo acompañaron este sábado en el acto del Concello en el que se descubrió una placa con su nombre. Siso, que fue concejal entre los años 1979 y 2007, fue homenajeado por el alcalde, Ángel García Seoane, que destacó su implicación en el municipio.