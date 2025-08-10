Dexo rinde homenaje al exedil Manuel Fernández Siso
El nombre de Manuel Fernández Siso presidirá de forma permanente el entorno de la Casa do Pobo de Dexo en reconocimiento a su contribución en Oleiros y especialmente en de la localidad de Dexo. Numerosos vecinos y vecinas lo acompañaron este sábado en el acto del Concello en el que se descubrió una placa con su nombre. Siso, que fue concejal entre los años 1979 y 2007, fue homenajeado por el alcalde, Ángel García Seoane, que destacó su implicación en el municipio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- Pastoriza celebra el talento local
- Así será la programación de las fiestas de Betanzos en el 150º aniversario del Globo
- Alfaroleiros regresa a Santa Cruz con una de las aperturas 'más potentes en años
- Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo llaman a restringir el consumo de agua
- El juzgado condena al Concello de Sada por vulnerar los derechos laborales del enterrador
- Arteixo invertirá cerca de 200.000 euros en la renovación del Palacio de los Deportes
- El diario 'The Sun' presenta a A Coruña como la alternativa 'affordable' a Ibiza: 'Playas tan salvajes como su vida nocturna