Luz verde inicial al proyecto de ampliación del cementerio de San Xoán de Anceis en Cambre

La esperada ampliación del cementerio de San Xoán de Anceis, en Cambre, acaba de dar un paso adelante en su tramitación. El Diario Oficial de Galicia (DOG) acaba de emitir la resolución favorable de la Junta de Gobierno Local por la que el plan se someterá a información pública durante un período de dos meses.

Este Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) parte del Arzobispado de Santiago, que busca destinar a dotación privada para equipamiento una finca de 2.186 metros cuadrados anexa al recinto del camposanto existente, que cuenta con una superficie de 4.189 metros cuadrados en la actualidad.

El plan especial surge, según justifica el propio Arzobispado en la documentación, de la necesidad de ampliar el cementerio parroquial de San Xoán de Anceis, que en la actualidad no cuenta con más espacio para la construcción de más cuerpos pétreos.

La zona prevista para la ampliación se encuentra en los terrenos colindantes por el sur con el camposanto parroquial existente, limitado por la presencia de viviendas y por el sistema vial.

Equipamiento religioso privado

El Arzobispado apunta en su informe que el terreno en el que quiere permitir la construcción de nuevos nichos ya se encuentra clasificado como equipamiento religioso privado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que el Concello de Cambre aprobó de forma inicial.

La superficie se incluye en un ámbito situado en el suelo urbano que forman los asentamientos agregados de A Cabana-Castrobó-A Rocha y Seoane, detalla la memoria justificativa del plan especial.

La Xunta por su parte puso condiciones al Arzobispado de Santiago para la ampliación. En el informe ambiental estratégico, la Consellería de Medio Ambiente descarta efectos ambientales significativos por la actuación, pero dicta que deberán prever medidas para unificar los acabados y las alturas de las construcciones e instalaciones del camposanto.

Los cierres deberán quedar integrados con los existentes, con una única tipología, y los paramentos de los nichos de la totalidad del cementerio (incluidos los adyacentes al ámbito) deberán tener un único tratamiento de color.

El plan deberá también establecer criterios específicos sobre la regulación de alturas máximas y coherencia tipológica para futuras construcciones para que el conjunto quede lo más unificado posible.

El camposanto de Anceis es el segundo mayor del concello cambrés en la actualidad, por detrás del cementerio parroquial nuevo de San Cibrán de Bribes, con 4.360 metros cuadrados.