Sanidade emitió alertas por vertidos puntuales en cuatro playas del área

La temporada estival alcanza su ecuador sin incidencias relevantes en las playas de la comarca. Las analíticas periódicas que realiza la Consellería de Sanidade han arrojado buenos resultados en la mayor parte de los arenales, salvo en cuatro casos, en los que se emitieron alertas por vertidos puntuales de fecales que provocaron unos niveles superiores a los permitidos de Escherichia coli o Enterococo intestinal.

Las alertas se registraron concretamente en las playas de Espiñeiro (Oleiros), A Ribeira Pequena y Miño Grande (Miño) y As Delicias (Sada). Los mayores niveles de bacterias se detectaron en A Ribeira y Espiñeiro los días 22 de julio y 9 de junio respectivamente, aunque en ambos casos se trató de una incidencia puntual, dado que la segunda analítica, realizada solo un par de días después, arrojó resultados positivos.

En As Delicias de Sada se produjeron dos avisos por niveles superiores de bacterias a los permitidos. Concretamente, los días 9 de junio y 30 de julio. En ambos casos se restableció la normalidad solo unos días después. Los malos resultados en dos de las nueve analíticas realizadas en lo que va de año en la playa urbana sadense reactivaron las protestas por el estado de este arenal.

A raíz de una pregunta en pleno, el alcalde, Benito Portela, defendió la buena salud de un arenal que, recordó, estaba en el listado de playas con prohibición permanente de baño hace diez años y cuyas aguas obtuvieron ahora la clasificación de «buena» por parte de la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Los otros arenales afectados por estos registros puntuales negativos también gozan de una buena clasificación autonómica, en concreto, la de «excelente». Las playas con mejores resultados en lo que va de temporada son las más abiertas, como las de Arteixo o Caíon.