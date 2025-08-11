Más de una década haciendo helado con leche «de casa» desde Bergondo

Raro es el rincón de Galicia en el que Bico de Xeado no haya hecho acto de presencia este verano. Y cada vez son más los puntos de España que se están familiarizando con sus sabores 100% artesanales, elaborados en su obrador de Bergondo, donde cada día las materias primas se transforman en helado.

Materias primas. | Casteleiro/Roller Agencia

Con más de 30 heladerías repartidas por todo el país y colaboraciones puntuales con Francia y Portugal, Bico de Xeado trabaja desde sus inicios con una premisa clara: «Seguir ofreciendo el mejor producto posible, fusionando tradición e innovación».

Una trabajadora. | Casteleiro/ Roller Agencia

Así lo asegura Rocío Alvite, responsable de Calidad del obrador de Bergondo, quien afirma que la clave está en trabajar con leche «de nuestras granjas, que son como de casa». El proyecto nació en la localidad de Miño, donde se encuentra la granja de vacas de raza frisona O Cancelo, que junto a la explotación de raza Jersey A Esperanza, en San Sadurniño, conforma la base que les permite controlar todo el proceso de producción desde el origen.

Además de ser un referente nacional en helados aptos para celíacos, Alvite destaca que ninguno de los 40 sabores de la marca contiene aditivos artificiales. «Cada receta y cada helado es único; por eso es complicado dar cifras exactas de producción», explica.

Esa filosofía se refleja especialmente en variedades como coco, fresa o plátano, que saben a fruta fresca y conservan incluso trazas de fibra. Actualmente, la marca ofrece una amplia gama con 40 sabores artesanales, además de ediciones limitadas para fechas señaladas como San Juan o el Día de Galicia. Su última propuesta son los Biquiños, un formato individual diseñado para el canal hostelero.

Integrada en la cooperativa agraria provincial de A Coruña, con 45 años de historia, la marca siente un «gran orgullo» por la calidad de sus tierras y confía en seguir expandiendo sus creaciones a nuevos destinos.