La Guardia Civil recupera en Oleiros un coche robado en A Coruña y detiene al ladrón
El presunto autor del robo acumula numerosos antecedentes por delitos de hurto y uso de vehículos, y contra el patrimonio
EFE
La Guardia Civil de Oleiros ha recuperado un coche que había sido robado en A Coruña y ha detenido a un hombre, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, como supuesto autor de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor. Según ha informado este lunes la Guardia Civil, la actuación se inició tras recibir un aviso de un ciudadano que alertaba sobre una persona manipulando un vehículo estacionado en el aparcamiento del gimnasio municipal de Oleiros.
El testigo describió como el individuo, tras coger un objeto del maletero, abandonó el lugar a pie. Una vez en el sitio, los agentes pudieron constatar que el vehículo presentaba daños en una de sus ruedas delanteras.
La Guardia Civil verificó que el turismo había sido sustraído esa misma mañana en la ciudad de A Coruña. Se estableció un dispositivo de búsqueda en la zona, que culminó con la localización e identificación del supuesto autor, quien coincidía con la descripción facilitada por el testigo.
El vehículo ya ha sido devuelto a su legítimo propietario, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
