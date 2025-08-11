Quince jóvenes trabajan como voluntarios en Montes Claros

Un total de 15 jóvenes, algunos de ellos llegados de Italia, Francia, República Checa y Turquía, participan como voluntarios en el castro de Montes Claros, en A Laracha. Los voluntarios realizan la identificación de estructuras en la villa fortificada, aprenden a mirar e identificar paisajes prehistóricos, y llevan a cabo la limpieza de maleza y recogida de residuos en zonas excavadas, entre otras tareas. Sus trabajos en el castro terminarán este jueves, 14 de agosto.