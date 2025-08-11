Seoane, sobre Noelia Martínez: «Solo abría la boca para cobrar»

La salida de Alternativa dos Veciños de su única edil en Arteixo no ha cogido por sorpresa al presidente de la formación, Ángel García Seoane. En declaraciones en una emisora local, el fundador del partido de la margarita vinculó la renuncia de Noelia Martínez con el conflicto en Fisterra, donde un edil díscolo, padre de la concejala, ha pactado una moción de censura con el PP:

«Son personas que por ambiciones y odios personales intentan socavar los cimientos de Alternativa», afirmó el regidor oleirense, que cargó con dureza con su ya exedil en Arteixo, que proseguirá en la Corporación como no adscrita: «Lleva un año ahí y no abría la boca para nada, solo para cobrar», afirmó.

El líder de Alternativa defiende que la formación «seguirá trabajando» para defender los intereses de sus votantes en Arteixo. No es la primera vez que la formación encara una crisis en este municipio. Su anterior edil, Antonio Patiño, también abandonó el partido.

Noelia Martínez, por su parte, acusa a la formación de «pisar y a traicionar los valores y los principios recogidos en los estatutos del partido».