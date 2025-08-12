Más de 50 niños de A Laracha participan en Divercamp
A Laracha concluyó la segunda edición de Divercamp, un campamento de verano en el que participaron más de 50 menores que disfrutaron de diversas actividades deportivas, además de juegos al aire libre, cuentacuentos y hasta talleres en los que emplearon la Inteligencia Artificial. Las actividades del campamento se realizaron en cuatro idiomas (castellano, gallego, inglés y francés) con el fin de que los menores se familiaricen con otras lenguas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta por problemas para abastecer de agua a Oleiros, Bergondo, Cambre y Sada
- Pastoriza celebra el talento local
- Un segundo incendio en tres años destroza la nave de Cosméticos Anfer en Bergondo
- Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo llaman a restringir el consumo de agua
- Más de una década haciendo helado con leche «de casa» desde Bergondo
- Sanidade emitió alertas por vertidos puntuales en cuatro playas del área
- Noelia Martínez deja Alternativa dos Veciños y se hace concejala no adscrita en Arteixo
- Miss Golondrina aterriza en Sada un siglo después