Más de 50 niños de A Laracha participan en Divercamp

A Laracha concluyó la segunda edición de Divercamp, un campamento de verano en el que participaron más de 50 menores que disfrutaron de diversas actividades deportivas, además de juegos al aire libre, cuentacuentos y hasta talleres en los que emplearon la Inteligencia Artificial. Las actividades del campamento se realizaron en cuatro idiomas (castellano, gallego, inglés y francés) con el fin de que los menores se familiaricen con otras lenguas.