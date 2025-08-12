Una alfombra floral como tributo al Globo de San Roque
Cidae Galicia elabora un diseño efímero en homenaje al aerostato, que cumple 150 años
Betanzos
Homenaje floral al Globo de San Roque en el atrio de Santo Domingo. A menos de una semana de que el aerostato descienda por esa escalinata para su lanzamiento, Cidae Galicia, en colaboración con usuarios de Hospitalarias Betanzos, ha elaborado una alfombra efímera que rinde tributo a los 150 años del Globo.
El Ayuntamiento anima a los vecinos a acercarse hasta el atrio de la iglesia para disfrutar de este minucioso trabajo diseñado y dirigido por Manuel Alonso.
