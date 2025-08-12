Arteixo invertirá un millón de euros en mejorar el suministro de agua

El Concello de Arteixo avanza en la transformación digital del sistema de control de la red de abastecimiento de agua con la instalación de 8.850 nuevos contadores considerados «de última generación» en el término municipal.

Para ello, el Ejecutivo local continúa con su plan de mejora del suministro y acaba de sacar a licitación un proyecto complementario de equipos de telegestión y telelectura para la prestación del servicio, gestionado por la compañía Sumarte, por un importe de 999.960 euros. La empresa adjudicataria contará con un plazo máximo de ejecución de las obras de seis meses.

Por un lado, el proyecto prevé la instalación de equipos de telelectura de consumos de agua potable en zonas rurales con población dispersa, para lo que el Concello destinará una partida de 564.813 euros. El plan contempla el suministro e instalación de un total de 5.000 caudalímetros estáticos de ultrasonidos con pantalla digital y sistema de comunicación integrado.

Por otro, el plan incluye la instalación de equipos de telelectura en sustitución de contadores en domicilios y accesos de difícil ubicación. Esta renovación contará con un presupuesto de 434.834 euros. El contrato incluye la instalación y sustitución de otros 3.850 caudalímetros considerados de última generación.

El plan comenzó en Sabón y en áreas rurales del municipio

Arteixo ya había comenzado a impulsar esta transformación con la instalación, en zonas como el polígono de Sabón y diversas áreas rurales, de estos contadores digitales para conocer los consumos de agua de cada particular y de las empresas.

Los contadores digitales permitirán saber la cantidad exacta de metros cúbicos utilizados por cada cliente sin tener que desplazarse a cada lugar a realizar la lectura del aparato. El objetivo ahora es extender esta digitalización a otros puntos del municipio para optimizar recursos.

En paralelo, el Concello mantiene otra línea activa para reemplazar los viejos contadores analógicos por otros financiados con fondos europeos, lo que permitirá sustituir 4.000 unidades adicionales. Con estas dos iniciativas, el Ejecutivo local espera completar la sustitución total de los contadores de agua en el municipio.

«Con el nuevo sistema, que comenzó a instalarse hace unos años en diversas partes del término municipal, los datos de consumo se obtendrán de forma mucho más sencilla que en la actualidad», afirmó el Ejecutivo local.

Las lecturas se centralizarán en un software de explotación que permitirá llevar un seguimiento de los caudales de los abonados y exportar los datos al programa de facturación del Ayuntamiento, añadieron. La empresa adjudicataria deberá asumir todos los trabajos necesarios para la instalación de los equipos suministrados.

Esta primera partida está incluida en la modificación de crédito aprobada este año en pleno municipal, por la que el Concello de Arteixo sumó 6,5 millones de euros al presupuesto de este ejercicio, que asciende así a 70 millones de euros.

Continúa la alerta en Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo

Los concellos de Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo continúan en alerta sin que se aclaren las causas del elevado consumo detectado por Emalcsa que ha llevado el sistema «al límite de su capacidad». Los ayuntamientos rastrean la red en busca de fugas y piden a los ciudadanos que restrinjan al máximo el consumo dado: «Cada gota cuenta», advierten en redes sociales.

Según ha podido saber este diario, el mayor desfase en el consumo con respecto a otros años se produce en Cambre, aunque de momento se desconocen las causas. La situación mantiene en vilo a los cuatro ayuntamientos, que dependen en buena medida del depósito de Espíritu Santo y que ven con estupor cómo bajan las reservas de agua a un ritmo muy superior de la capacidad del sistema para reponerla a pesar de que el embalse de Cecebre supera el 80% de ocupación.

«No es falta de agua, es una limitación de la infraestructura actual», resume en sus redes sociales el Concello de Cambre que, como el resto, urge mejoras en los colectores de A Telva y un nuevo depósito. «Llevamos reclamando nuevos colectores más de 10 anos», recordó ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que afirma que la red de Emalcsa «es la misma que hace 40 años».