Condenado a cuatro años de cárcel un larachés por tráfico de drogas en Ponferrada

La sección tercera de la Audiencia Provincial de León ha condenado a cuatro años de prisión a un vecino de A Laracha por un delito contra la salud pública por traficar con drogas en un local de hostelería de Ponferrada. Al condenado se le suma el agravante de reincidencia y la circunstancia atenuante de actuar a causa de su «grave adicción».

Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando el Grupo de Estupefacientes de Ponferrada investigaba al vecino de A Laracha y a su socio, un hostelero y propietario de un local de la ciudad, que guardaba en el almacén de su bar la mercancía que el larachés le suministraba.

El vecino de A Laracha, con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, fue interceptado el 11 de diciembre de 2022 por varios agentes de la Policía Nacional mientras conducía su vehículo, que se encontraba a unos 200 metros del local desde el que el dueño vendía la mercancía que él mismo le suministraba al menos una vez al mes.

Llevaba en el coche una bolsa con 210 gramos de cocaína

Los efectivos encontraron en el interior del turismo una bolsa de plástico blanco envuelta en dos calzoncillos que contenían una sustancia que dio positivo en cocaína, con un peso estimado de 210 gramos.

En su cartera llevaba 345 euros, y en el reposabrazos del vehículo portaba un teléfono móvil con una aplicación especial que se usa para enviar mensajería de texto al margen de la red telefónica y que se destruye con la periodicidad que el usuario desee.

En el mismo dispositivo móvil, el vecino de A Laracha llevaba puesta la dirección GPS del local en el que le esperaba en ese momento su socio, el dueño del establecimiento hostelero, que fue interceptado poco tiempo después por la Policía Nacional.

Su socio le esperaba el día que fue interceptado con 6.600 euros

El socio del larachés ha sido condenado a tres años de cárcel y 25.270 euros por un delito contra la salud pública. La Policía Nacional lo interceptó en el local en el que vendía la mercancía con un total de 6.600 euros en efectivo en su pantalón en billetes de 100, 50 y 20 euros.

En otro de los bolsillos portaba una balanza de precisión pequeña, y seguidamente, los agentes procedieron a inspeccionar el local. Las sustancias intervenidas arrojaron un resultado de 200 gramos de cocaína con un valor de mercado de 48.000 euros por dosis y y de 23.000 euros por gramo. También tenía 250 gramos de cannabis, con un valor de mercado de 1.290 euros.