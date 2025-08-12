Dispositivo especial para la recogida de basura durante las fiestas en los concellos

La concesionaria del servicio de basuras, PreZero, y el Consorcio As Mariñas han activado un dispositivo especial de recogida de residuos para garantizar que, durante las fiestas de verano, las celebraciones sean más sostenibles en los Concellos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. En una nota informativa, la empresa asegura que pondrá en marcha una mayor recogida selectiva, que habilitará puntos de reciclaje e impulsará acciones de concienciación dirigidas tanto a vecinos como a visitantes.

Un objetivo de esta campaña es «dar una segunda vida a los residuos generados durante las celebraciones, transformándolos en nuevos recursos». PreZero estima que se recogerán cerca de 16.300 toneladas de residuos durante el periodo que va de julio a septiembre, que es cuando se concentran la mayoría de las fiestas, un 15% más que en un periodo normal, con una previsión de que más del 60 % sean reciclables.

La concesionaria prevé incrementar en aproximadamente un 20% el número de contenedores respecto a los colocados habitualmente, especialmente en zonas de gran afluencia. Se aumentará la flota en dos camiones con caja abierta para el traslado de contenedores, en un vehículo de lavado y dos camiones recolectores. El personal aumentará con dos efectivos más.