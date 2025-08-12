El incendio en la nave de Cosméticos Anfer en Bergondo se reaviva de madrugada

Los bomberos de Betanzos tuvieron que intervenir de madrugada en Bergondo al reavivarse el fuego en la nave de Cosméticos Anfer que ya había ardido el pasado fin de semana. Una vez en el lugar, los bomberos identificaron dos pequeños focos que lograron controlar.

Fuentes del servicio de emergencias advierten que no se descarta que pueda haber otro episodio similar.

El 112 Galicia ha detallado que un particular avisó a las 03:40 horas de que volvía a haber llamas en el interior de la nave --donde se almacenan productos cosméticos-- que ardió el sábado en el segundo incendio que afecta a las instalaciones de esta empresa en los últimos tres años.

El anterior incendio fue registrado en julio de 2022, y se debió a un cortocircuito que calcinó dos pabellones completos, favorecido por la presencia de abundantes productos inflamables en el interior de la nave.