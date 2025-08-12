A Laracha anuncia sus fiestas y el horario de las bombas de palenque para evitar sustos

A Laracha ha anunciado el cartel que compondrá sus fiestas patronales desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto. Cada día, una de las mejores orquestas de Galicia se pasará por la localidad. Además, se han programado muchas otras actividades.

Las fiestas comenzarán el jueves 14 con una gran verbena a cargo de la orquesta París de Noia. Al día siguiente, en el festivo del 15 de agosto, habrá pasacalles a cargo de la banda de música Ateneo de Negreira a mediodía y sesión vermú con el trío Alborada en la plaza del Concello. Por la tarde habrá un triangular de fútbol entre el Club Xuventude Laracha, UD Paiosaco y Club do Mar de Caión. A la noche, PuntoClave será la encargada de oficiar la verbena.

Cartel completo de las fiestas de A Laracha / LOC

Al día siguiente, sábado, también habrá pasacalles, misa y sesión vermú, además de a las 17.00 horas el Día do Neno con hinchables, fiesta de la espuma y más juegos. A la noche el Grupo Bomba será protagonista de la verbena.

Las fiestas se cerrarán el domingo con sesión vermú a cargo del dúo Charada, el concierto infantil The Rock in Magic del Mago Teto a las 19.00 horas y la actuación estelar de Los Satélites. Durante el descanso de la verbena habrá un lanzamiento de fuegos artificiales.

Horarios de las bombas de palenque

"Sabemos que las fiestas son momentos de alegría y encuentro, pero también somos conscientes de que no todo el mundo vive estas fechas de la misma manera. Por eso, este año incluimos iniciativas pensadas para respetar el descanso de los vecinos y también para facilitar la participación de quien prefiera o necesite espacios más tranquilos". Con este comunicado, la Comisión de Fiestas de Laracha ha anunciado a qué horas se lanzarán las bombas de palenque "para favorecer que las celebraciones sean más compatibles con el descanso y bienestar de todas y todos".

Cartel informativo sobre horario de tirada de bombas / LOC

Además, durante los cuatro días de las fiestas, entre las 17.30 y las 19.30 horas, se establecerán horas silenciosas en las atracciones, tiempo durante el que se reducirá el volumen de la música. "Con esta medida queremos crear un entorno más accesible para personas con hipersensibilidad sensorial, así como para quien simplemente prefiera un ambiente más calmado", indican.